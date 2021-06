Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schlägerei zwischen mehreren Personen in Shisha-Bar

Bad Bergzabern (ots)

In den frühen Morgenstunden des 27.06.2021 kam es gegen 01:00 Uhr in einer Shisha-Bar im Stadtgebiet von Bad Bergzabern zu einer Schlägerei zwischen etwa 40 Personen. Dabei erlitten die Beteiligten nur leichte Verletzungen. Gegen einen Beteiligten musste die Polizei den Taser einsetzen, um diesen von der Begehung weiterer Straftaten abzuhalten. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

