Polizei Bielefeld

POL-BI: Dealer an Schule erwischt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sennestadt - Polizeibeamte stießen am Donnerstag, 24.06.2021, auf einen Bielefelder, der an der Straße An der Maiwiese vermutlich Cannabis verkaufte.

Streifenbeamte beobachteten um 14:00 Uhr einen jungen Mann an der Parkbank, der von vier jüngeren Männer umgeben war. Als sich die Beamten der Bank hinter dem Schulgelände in der Nähe eines Teichs näherten, trafen sie auf den vermeintlichen Dealer.

Der 21-jährige Bielefelder stritt ab, mit Marihuana gehandelt zu haben. Jedoch fanden die Polizisten bei ihm einige Gramm Cannabis, das in einer Plastiktüte verpackt war. Außerdem hatte er einen Crusher, eine Feinwaage, eine Vakuumbox und mehrere leere Tütchen dabei.

Sie erstatteten Anzeige gegen den 21-Jährigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt.

