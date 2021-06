Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrerin verletzt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Mittwoch, 23.06.2021, kollidierte ein Pkw-Fahrer mit einer Radfahrerin, als er beabsichtigte, eine Grundstückseinfahrt an der Feilenstraße zu verlassen.

Der 57-jährige Bielefelder wartete gegen 14:30 Uhr mit seinem VW-Transporter an der Einfahrt, mit der Absicht, nach links in den fließenden Verkehr in Richtung Bahnhofstraße einzufahren.

Als ihm ein Autofahrer eine Lücke zum Einfahren ließ, fuhr der Bielefelder an, ohne die von links kommende Radfahrerin zu bemerken. Er erfasste das Rad seitlich, so dass die Radlerin das Gleichgewicht verlor und stürzte.

Die 35-jährige Bielefelderin verletzte sich bei dem Sturz leicht und wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell