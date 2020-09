Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbrecher kommt übers Fenster

Sein Unwesen trieb ein Unbekannter zwischen Montag und Dienstag in Ulm.

Der Unbekannte schob zunächst einen Rolladen an dem Gebäude in der Beethovenstraße nach oben. Danach hebelte er ein Fenster auf. Durch das gelangte er in das Gebäude. In einem Büro suchte er nach geeigneter Beute. Er wurde fündig und nahm Bargeld an sich. Damit flüchtete er unerkannt. Einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro ließ er zurück. Das Polizeirevier Ulm-Mitte sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Jeder kann etwas tun, um sich vor Einbrüchen zu schützen. Fenster und Türen sind meist Schwachstellen und stehen im Fokus der Einbrecher. Mit geeigneten Sicherungen kann ihnen die Arbeit erschwert werden. Wie man sich außerdem gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in Ulm und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, kompetent und produktneutral, welche Sicherungen am Gebäude sinnvoll sind. Auch im Internet gibt die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

