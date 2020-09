Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH)(GP) Giengen, Uhingen, Göppingen - Berauschte Fahrer am Steuer

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zog die Polizei in der Region sieben Fahrzeuglenker aus dem Verkehr.

(HDH) Gegen 17.15 Uhr war ein 36-Jähriger in Sontheim mit seinem Fiat unterwegs. Er fuhr in der Brenzer Straße. Bei der Kontrolle des jungen Mannes hatten die Polizisten den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Das bestätigte auch der Drogentest. Er musste sein Fahrzeug stehen lassen und eine Blutprobe abgeben.

Zwischen 18 und 20 Uhr stoppten Polizisten an einer Kontrollstelle in Niederstotzingen den Verkehr. Den Schwerpunkt ihrer Kontrollen in der Niederstotzinger Straße legten sie auf Autofahrer, die unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln im Straßenverkehr unterwegs waren. Bei einem 53-Jährigen stellte Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Alkomattest bestätigte den Verdacht. Nur eine Stunde später ging den Polizisten ein weiterer Autofahrer mit zu viel Alkohol ins Netz. Ein 74-jähriger Fahrer eines Citroen war nicht mehr fahrtüchtig. Kurz vor 20 Uhr war die Fahrt für eine 50-Jährige zu Ende. Während der Kontrolle hatten die Beamten den Verdacht, dass die Fahrerin zu viel getrunken hatte. Der Alkoholtest bestätigte das. Die Frau und die beiden Männer sehen nun Anzeigen entgegen. Sie mussten ihre Autos stehen lassen. Gleich erging es auch einem 32-jährigen Mercedes-Fahrer bei Gerstetten. Er war um 23.30 Uhr einer Streife aufgefallen. In der Obere Dorfstraße in Heuchlingen kontrollierten ihn die Beamten. Er hatte zu viel Alkohol getrunken. Sein Auto musste er stehen lassen.

(GP) In Uhingen war am Dienstag gegen 19 Uhr die Fahrt für einen 35-Jährigen zu Ende. Während der Kontrolle in der Ulmer Straße hatten die Beamten den Verdacht, dass der Fahrer zu viel getrunken hatte. Der Alkoholtest bestätigte das. Gegen 22 Uhr überwachten Polizisten den Verkehr in Göppingen. In der Lorcher Straße stoppte die Polizei den Ford. Bei der Kontrolle rochen die Polizisten Alkohol bei dem 73-jährigen Fahrer. Ein Test ergab einen Wert über dem Erlaubten. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich.

