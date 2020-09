Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Container aufgebrochen

Werkzeuge erbeuteten Einbrecher von Montag auf Dienstag in Erbach.

Ulm (ots)

Der Container stand auf einer Baustelle in der Erlenbachstraße. Vermutlich in den Nachtstunden überwanden Einbrecher das am Container angebrachte Schloss. Im Innern befanden sich mehrere elektrische Werkzeuge. Die nahmen die Einbrecher mit und flüchteten unerkannt. Der Polizeiposten Erbach sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 1729515

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell