Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gullydeckel ausgehoben

Niederkirchen bei DeidesheimNiederkirchen bei Deidesheim (ots)

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag (27./28.11.2020) wurde der Gullydeckel eines Regenablaufschachtes in der Straße "In der Nachtweide" ausgehoben und wenige Meter weiter in einem Vorgarten abgelegt. Da diese Unsitte, insbesondere zur Nachtzeit, gravierende Folgen für Fußgänger, Radfahrer oder aber auch andere Verkehrsteilnehmer haben kann, hat die Polizei Haßloch ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet unter Tel. 06324-9330 um sachdienliche Hinweise.

