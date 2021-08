Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Autofahrer übersieht Radfahrer (04.08.2021)

Rottweil (ots)

Leicht verletzt wurde ein Fahrradfahrer heute am frühen Morgen bei einem Verkehrsunfall. Ein 50-Jähriger hatte sein Auto in der Tuttlinger Straße geparkt und wollte gegen 5.30 Uhr vom Fahrbahnrand auf die Straße und in Richtung Bahnhof fahren. Hierbei übersah er einen 29-jähriger Radfahrer, der zu der Zeit auf der Tuttlinger Straße unterwegs war. Der Fahrradfahrer wurde im Bereich der Motorhaube von dem BMW erfasst und zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell