Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Auffahrunfall am Kreisverkehr (03.08.2021)

Rottweil (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit rund 6.500 Euro Sachschaden ist es am gestrigen Dienstag gegen 14.45 Uhr in der Marxstraße gekommen. Ein 54-Jähriger musste an der Einfahrt zu einem dortigen Kreisverkehr seinen Skoda verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte ein 53-jähriger Autofahrer, der mit seinem Mitsubishi hinter ihm unterwegs war, zu spät und fuhr auf. An dem Skoda entstand Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro, an dem Mitsubishi von rund 2.500 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Autos waren weiterhin fahrbereit.

