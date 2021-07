Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Herzfeld - TÜV abgelaufen - Blutprobe

Lippetal (ots)

Ein abgelaufener TÜV am Wagen eines 48-jährigen Autofahrers erregte am Dienstag (20. Juli), gegen 19.12 Uhr, in Herzfeld die Aufmerksamkeit einer Streifenwagenbesatzung. Bei der folgenden Verkehrskontrolle auf der Beckumer Straße bemerkten die Beamten eine "Alkoholfahne" bei dem Kontrollierten. Der nachfolgende Atemalkoholtest endete mit 1,5 Promille und der Fahrt ins Krankenhaus zur Entnahme einer Blutprobe. Die Polizisten stellten den Führerschein des 48-Jährigen sicher. (reh)

