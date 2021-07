Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Radfahrer leicht verletzt

Rüthen (ots)

Ein leicht verletzter 83-jähriger Radfahrer war die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag (20. Juli), gegen 16.55 Uhr, auf der Bruchstraße. Ein 27-jähriger Paketzusteller aus Steinhagen befuhr zuvor mit seinem Wagen die Bruchstraße in Richtung Triftweg. Beim Abbiegen in eine Grundstückseinfahrt bemerkte er den entgegenkommenden Radfahrer zu spät und kollidierte mit ihm. Der 83-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. (reh)

