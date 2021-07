Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Hund wirbelt durch die Luft

Wickede (ots)

Am Dienstag (20. Juli) saß gegen 18.15 Uhr ein 57-jähriger Hundebesitzer auf einer Bank an der Friedhofstraße. Sein angeleinter Hund saß vor ihm auf dem Fußweg. Ein 57-jähriger Wickeder fuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem E-Bike auf den angeleinter Hund zu. Da der Radfahrer auf Zurufe nicht reagierte, riss der Hundebesitzer sein Tier im letzten Moment an der Leine zurück, um eine Kollision mit dem E-Biker-Fahrer zu verhindern. Hierbei traf die Leine den 57-Jährigen und durch die folgende Spannung an der Hundeleine wurde das Tier hochgeschleudert. Neben einem verletzten Herrchen blieb auch das Tier leicht verletzt zurück. Der Radfahrer setzte unterdessen seine Fahrt fort. In einem späteren Gespräch zwischen dem Hundebesitzer und dem ihn bekannten Radfahrer zeigte sich der 57-Jährige wenig einsichtig. Dieser erlitt durch den Unfall ebenfalls leichte Verletzungen. (reh)

