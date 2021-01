Polizei Hagen

POL-HA: Mit Handy am Ohr und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Hagen (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in der Eckeseyer Straße ist ein 72-jähriger LKW-Fahrer am Mittwochvormittag (20.01.2021) einer Polizeistreife negativ aufgefallen. Der Senior hielt sein Smartphone in der Hand und telefonierte. Bei der anschließenden Überprüfung durch die Polizisten fiel auf, dass der LKW-Führerschein des älteren Herrn bereits seit mehreren Jahren abgelaufen ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er wurde angezeigt. Der Halter des LKW erhielt zudem eine Strafanzeige. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (ts)

