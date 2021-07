Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Wohnungseinbruch am Hansenweg

Soest (ots)

Einbrecher suchten am Dienstag (20. Juli), zwischen 18.00 Uhr und 22.25 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Hansenweg auf. Sie brachen ein Fenster aus der Verankerung und entwendeten aus dem Haus einen 27 Zoll iMac und ein iPad mit Tastatur. Hinweise zu dem Einbruch oder dem Verbleib des Diebesgutes nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 entgegen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell