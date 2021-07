Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Rüthen - Verkehrskontrollen für mehr Sicherheit

Lippstadt (ots)

Der Verkehrsdienst der Polizei führte am Montag (19. Juli) von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr auf der B55 am Rasthof Süd und der B 516 in Heidberg, insbesondere Schwerlastkontrollen durch. Es wurden 44 Lastkraftwagen und Kleintransporter unter die "Lupe" genommen. Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz, die Gefahrgutverordnung, Ladungssicherung und Geschwindigkeitsverstöße führten zu insgesamt 12 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen und 11 Verwarnungsgeldern. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell