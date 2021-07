Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Theodor-Heuss-Park

Soest (ots)

Am Samstagabend kam es zu zwei Vorfällen im Theodor-Heuss-Park. Gegen 21:30 Uhr wurde die Polizei zum ersten Mal in den Park gerufen. Ein 22-jähriger Mann aus Soest gab an, von zwei jungen Männer mit einem Messer bedroht worden zu sein. Diese hatten ihn zuvor verbal bedroht. Das Opfer flüchtete und die beiden Täter verließen den Park. Um 22:19 Uhr, wurde die Polizei wiederum gerufen. Diesmal hatte es zunächst einen Streit zwischen zwei jungen Männern (19 und 21 Jahre), die zurzeit in der ZUE am Möhnesee leben, gegeben. Ein 19-jähriger Mann aus Neheim wollte schlichtend eingreifen. Dabei bekam er von dem 19-jährigen Angreifer einen Schlag mit einer Flasche an den Kopf. Das 21-jährige Opfer wurde zu einer ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige konnte bei einem Folgeeinsatz angetroffen und vernommen werden. (lü)

