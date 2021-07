Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Allagen - Unfallflucht mit Motorradfahrer auf der L856

Warstein (ots)

Am Sonntag (18. Juli), gegen 16.25 Uhr, befuhr eine 60-jährige Autofahrerin aus Bestwig die L856 in Richtung Hirschberg. Ein entgegenkommender Motorradfahrer überholte noch einen vor ihm fahrenden Wagen und scherte so knapp wieder ein, dass er den Wagen der 60-Jährigen touchierte. Die Autofahrerin konnte im Rückspiegel erkennen, dass der dunkel gekleidete Motorradfahrer nicht zu Fall kam und seine Fahrt in Richtung Niederbergheim fortsetzte, anstatt sich um die Schadensregulierung am Wagen der Autofahrerin zu kümmern. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 5.000 Euro ein. Zeugen, die Angaben zu dem Flüchtigen machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02902-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

