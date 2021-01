Polizei Mettmann

POL-ME: Technischer Defekt forderte hohen Sachschaden - Ratingen - 2101117

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr Ratingen bereits am gleichen Tag mit eigener Pressemitteilung / ots ( als PDF in Anlage / Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70701/4824270 ) und Bildmaterial berichtete, kam es am Donnerstagmorgen des 28.01.2021, gegen 09.10 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung in einem Gebäude an der Bechemer Straße in Ratingen-Mitte. Anwohner setzten daraufhin einen Notruf ab.

Beim Eintreffen erster Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus dem Erdgeschoss und den Fenstern einer darüber liegenden Wohnung. Auf einem rückwärtig liegenden Balkon standen zwei Personen, denen der Fluchtweg durch Rauch im Treppenraum abgeschnitten war. Sie wurden über eine tragbare Leiter vom Balkon gerettet, von einem Notarzt untersucht, waren aber unverletzt. Weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr drangen, parallel zur Menschenrettung, unter schwerem Atemschutz in das stark verrauchte Gebäude ein. In dessen Treppenraum brannte eine Elektrounterverteilung unter starker Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte diesen Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

Ein Ladenlokal im Haus wurde wegen der Rauchlast auf unbestimmte Zeit geschlossen, das ganze Haus war vorerst nicht mehr bewohnbar.

Inzwischen haben polizeiliche Brandermittler vom Kommissariat 11 den Brandort genauer untersucht. Dabei stellte sich schnell heraus, dass der Brand in der elektrischen Unterverteilung von einem technischen Defekt verursacht wurde. Den beim Brand entstandenen Sachschaden schätzen die Experten auf rund 40.000,- Euro.

