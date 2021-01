Polizei Mettmann

POL-ME: Rauchentwicklung in Metzgerei: Polizei geht von technischem Defekt als Ursache aus - Ratingen - 2101114

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr der Stadt Ratingen bereits in einer eigenen Pressemeldung berichtet hat, kam es am Donnerstag (28. Januar 2021) in einer Metzgerei an der Bechemer Straße in Ratingen-Zentrum zu einer starken Rauchentwicklung (siehe dazu Pressemeldung unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70701/4824270).

Nachdem die Kräfte der Feuerwehr ihre Arbeit beendet hatten, übernahm die Polizei erste Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache. Nach dem aktuellen Stand der Erkenntnisse geht die Polizei davon aus, dass die starke Rauchentwicklung ihren Ursprung in einem defekten Sicherungskasten hatte. Sowohl die Metzgerei als auch die darüber liegenden Räume wurden stark verraucht. Das Haus ist vorerst nicht bewohnbar, auch das Ladenlokal muss geschlossen bleiben - der Schaden beläuft sich auf eine Summe von etwa 20.000 Euro. Der Sicherungskasten wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt.

