Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Horn-Millinghausen - Unfallflucht auf der Langestraße - Polizei sucht weißen Seat Ibiza mit Frontschaden

Erwitte (ots)

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht auf der Langestraße /Wiggeringhauserstraße am Samstag (17. Juli), um 03.45 Uhr, einen weißen Seat Ibiza, ab Baujahr 2018. Ein Zeuge, hatte um 03.45 Uhr in Höhe der dortigen Bank einen Knall gehört und die Polizei verständigt. Diese konnte neben zahlreichen Trümmerteilen auf der Fahrbahn einen touchierten Wegweiser feststellen. Vom Unfallverursacher keine Spur. Der entstandene Sachschaden an dem Wegweiser wird auf 1.000 Euro geschätzt. Erste Ermittlungen anhand der Trümmerteile ergaben, dass es sich bei dem flüchtigen Wagen um einen weißen Seat Ibiza mit erheblichen Frontschaden gehandelt haben muss. Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zu einem solchen Auto machen, was seit Samstag über einen erheblichen Frontschaden verfügt? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (reh)

