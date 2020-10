Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Geldkassette aus Einkaufsmarkt entwendet; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am frühen Montagmorgen betrat ein bislang unbekannter Täter gegen 6.45 Uhr, kurz vor der offiziellen Öffnungszeit, einen Einkaufsmarkt in der Rheinstraße, Ecke Römerstraße und stahl eine Geldkassette aus dem Kassenbereich, in der sich ein geringer Geldbetrag, überwiegend Wechselgeld befand.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre; ca. 170-175 cm; schlank; braune, glatte, an den Seiten kurz rasierte Haare, die am Hinterkopf zu einem Zopf zusammengebunden waren; Dreitagebart; dunkle Kleidung mit schwarzen Schuhe mit heller Sohle, schwarzer Mundschutz.

Zeugen setzen sich bitte mit dem Polizeirevier HD-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 in Verbindung.

