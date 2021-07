Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Einbruch in Gaststätte

Geseke (ots)

Einbrecher suchten in der Nacht von Montag, 23.30 Uhr, auf Dienstag (20. Juli), 05.49 Uhr, eine Gaststätte in der Bäckstraße auf. Um in die Schankräume zu gelangen, hebelten sie eine Tür auf. Im Inneren brachen sie zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten das Bargeld. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (reh)

