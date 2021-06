Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Verkehrsunfall am Bahnhofsvorplatz

Betzdorf (ots)

Am 28.06.2021, gegen 10:15 Uhr wollte ein 88-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw in eine Parklücke am Bahnhofsvorplatz Betzdorf einparken. Dabei kollidierte der Senior mit einer Straßenlaterne und einem Verkehrszeichen. Sein Pkw sowie die Verkehrseinrichtungen wurden beschädigt.

