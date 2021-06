Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall "in bester Absicht"

Rheinbrohl (ots)

Am gestrigen Nachmittag befuhr ein Rettungswagen des DRK im Rahmen einer Einsatzfahrt die Kehrstraße in Rheinbrohl. Die Sondersignale waren eingeschaltet. Die Kehrstraße lässt ein einigen Stellen ein gefahrloses aneinander vorbei fahren nicht möglich. Dies erkannte auch ein entgegen kommender 66 jähriger Fahrer eines Toyota Corolla. In der Absicht zügig ein Passieren des Rettungswagens zu ermöglichen, setzte er zurück und prallte gegen eine Hauswand. Hierbei entstand sowohl an dem PKW, als auch an der Wand Sachschaden, die Personen blieben unverletzt.

