POL-PDNR: Diebstahl von Pflanzen

Wie die Stadt Unkel jetzt mitteilt, ist es in der Zeit vom 18.08.21 bis zum 20.06.21 zu einem dreisten Pflanzendiebstahl gekommen. Demnach wurde von einem Freigelände unmittelbar vor dem Eingang zum historischen Rathaus in Unkel eine größere Campanula Pflanze ( Glockenblume ) entwendet. Obgleich die Grünanlage gut einsehbar ist, wurde die Pflanze offensichtlich fachgerecht mit einem Spaten ausgehoben und dann entwendet. Erst vor kurzem wurde der Bereich durch die Stadt Unkel sehr kostenintensiv umgestaltet und bepflanzt. Hinweise zu dieser Straftat bitte an die Polizei in Linz, unter der 02644-9430.

