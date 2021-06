Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pkw-Brand

Kircheib (ots)

Am Montagabend, 28.06.2021, um 18:10 Uhr geriet in Kircheib ein Pkw BMW 5er Kombi während der Fahrt in Brand. Der Fahrer bemerkte ein Qualmen aus der Motorhaube und stellte den Pkw am Ortseingang ab. Er konnte den Wagen gerade noch verlassen, als aus dem Motorraum Flammen schlugen. Der Pkw brannte vollkommen ab. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr von Mehren konnte verhindern, dass die Flammen auf die angrenzende Bebauung übergriff. Die Brandursache liegt in einem technischen Defekt.

