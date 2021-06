Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Sachbeschädigung durch Graffiti

57537 Wissen, Hachenburger Str. 47, BBS (ots)

In der Zeit von Sa., 26.06.2021, 22:00 Uhr und So., 27.06.2021, 10:00 Uhr, kam es am Schulgebäude/Turnhalle sowie am dort aufgestellten Glas- und Abfall-Container zu insgesamt 8 Sachbeschädigungen durch Graffiti. Unbekannte Täter sprühten mit blauer Farbe die Schriftzüge "RAFO", "53", "Darino" und weitere Texte auf. Aufgrund des gleichen Textes/tags dürfte es sich um den selben unbekannten Täter handeln, der auch das Graffiti an dem Gebäude in der Rathausstraße aufgebracht hatte. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell