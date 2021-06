Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf- Eigentümer gesucht

Betzdorf (ots)

Am 27.06.2021 wurde im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes im Waldbereich "Zum Eisweiher" zwischen Betzdorf und Steineroth ein Kinderroller mit dem Design "Hello Kitty" aufgefunden. Der Roller konnte bisher nicht zugeordnet werden. Es ist möglich, dass das Gefährt gestohlen wurde. Hinweise zum Eigentümer an die Polizei Betzdorf unter 02741-9260.

