Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210426 - 0493 Frankfurt-Rödelheim: Rentnerehepaar überfallen - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(hol) Am Freitagabend wurde ein Ehepaar in Rödelheim zu Hause überfallen. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen.

Gegen 18.45 Uhr klingelte der Unbekannte an der Haustür des Ehepaares in der Röderichstraße. Als die 73-jährige Frau die Tür nur einen Spalt breit öffnete, stieß der Täter diese weiter auf und bedrohte die Frau mit dem Tode. Nun kam der 82-jährige Ehemann hinzu. Anschließend riss der Ganove die hochwertige Armbanduhr vom Handgelenk der Frau. Bei dem daraus resultierenden Gerangel stürzte sie zu Boden und verletzte sich. Der Täter entkam unerkannt.

Täterbeschreibung:

männlich, 25-35 Jahre alt, 180-185 cm groß, schlanke Statur, schmale Nase, heller Teint und einen ca. 5 cm breiten Streifen schwarzer Haare vorne, der Rest des Kopfes rasiert. Sprach Deutsch mit Akzent und war bekleidet mit hellem Hemd mit dunklem Muster und Jeans. Trug bei Tatausführung eine OP-Maske.

Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer hat in der fraglichen Zeit in der Umgebung des Tatortes in der Röderichstraße verdächtige Beobachtungen gemacht?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 069/755-51299 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

