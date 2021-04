Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210425 - 0491 Frankfurt-Westend-Süd: Unfall mit E-Scooter

Frankfurt (ots)

(hol) Am Samstagabend stürzt ein Mann mit einem E-Scooter und verletzt sich schwer. Grund dafür ist zum einen die Alkoholisierung und zum anderen das Nichttragen eines Schutzhelms.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verlor der 27-jährige Fahrer eines E-Scooters gegen 22:00 Uhr in der Bockenheimer Landstraße die Kontrolle über den Roller und prallte gegen einen Blumenkübel. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der Mann, der keinen Schutzhelm trug, und schlug mit dem Kopf auf dem Bordstein auf. Daraufhin verlor er das Bewusstsein. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle musste er in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Der Grund für den Unfall dürfte in der erheblichen Alkoholisierung des Fahrers zu finden sein. Eine entsprechende Blutprobe wurde ihm im Krankenhaus entnommen. Die Ermittlungen dauern an.

