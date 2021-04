Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210425 - 0488 Frankfurt-Dornbusch: Exhibitionist festgenommen

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Nachmittag nahm die Polizei einen 33-Jährigen fest. Er hatte sich zuvor in einer Grünanlage einer 15-Jähirgen in schamverletzender Weise gezeigt. Gegen 17:00 Uhr durchquerte die Jugendliche eine Grünanlage in der Adolf-Reichwein-Straße zu Fuß. Dabei traf sie auf einen Unbekannten, der im Gebüsch stehend an seinem erigierten Glied manipulierte. Die 15-Jährige flüchtete zunächst und verständigte den Notruf. In der Folge zeigte sie den herbeigerufenen Beamten die Örtlichkeit, wo der Mann gestanden hatte. In unmittelbarer Nähe zum Tatort trafen die Einsatzkräfte auf den 33-jährigen Tatverdächtigen und nahmen ihn fest. Im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen setzte die Polizei den Sittenstrolch wieder auf freien Fuß.

