POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Scheibe eingeworfen und in Schulgebäude eingebrochen - Wer kann Hinweise geben?

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt in ein Schulgebäude in Vangerowstraße. Der oder die Einbrecher warfen mit einem Stein die Fensterscheibe eines Nebengebäudes ein und gelangten so in das Gebäude. Ein aufmerksamer Zeuge nahm das Geschehen zwischen Mitternacht und 1 Uhr war und alarmierte die Polizei. Bei einer anschließende Absuche durch mehrere Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte und der Polizeihundeführerstaffel konnten aber keine Personen mehr im Innern festgestellt werden. Neben dem Stein, mit welchem die Scheibe eingeworfen wurde, konnten auch Blutspuren sichergestellt werden. Den ersten Ermittlungen nach, wird davon ausgegangen, dass sich der Täter beim Einbruch verletzte. Ob dieser auch etwas entwendete ist bislang unklar.

Zeugen, die Personen beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621 174-1700 an die Ermittler zu wenden.

