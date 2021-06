Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Verkehrsunfall verursacht und abgehauen - Unfallverursacher rasch festgenommen

Heidelberg-Weststadt (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte am frühen Montagmorgen ein 39-jähriger Autofahrer im Stadtteil Weststadt und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Mann war kurz nach drei Uhr mit seinem Nissan in der Rohrbacher Straße unterwegs. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam der 39-Jährige zwischen der Dantestraße und der Franz-Knauf-Straße aufgrund Müdigkeit von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Mercedes. Zudem beschädigte er an der dortigen Bushaltestelle einen Mülleimer und ein Verkehrszeichen. Unter Zurücklassung seines Fahrzeugs flüchtete er anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren, verständigten umgehend die Polizei. Anhand einer Personenbeschreibung konnte der 39-Jährige wenig später an einer nahegelegenen Tankstelle festgenommen werden. Bei der Unfallaufnahme wurden im Fahrzeug des Mannes starke Schmerzmittel, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, aufgefunden. Da sich dieser bei dem Aufprall offenbar Verletzungen zugezogen hatte, wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert, so ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen den 39-jährigen Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt. Inwiefern der Mann berechtigterweise im Besitz der Schmerzmittel war, wird noch geprüft. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde einbehalten.

