Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Spindaufbrüche in Seniorenheim - Zeugen gesucht

Hamm-Uentrop (ots)

Unbekannte gelangten zwischen Samstag, 20. März, 19.30 Uhr und Sonntag, 21. März, 5.30 Uhr auf bislang unbekannte Weise in ein Seniorenheim an der Marker Allee. Dort hebelten sie im Keller zahlreiche Spinde in der Damen- und der Herrenumkleide auf. Angaben zum Diebesgut können noch nicht gemacht werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf zirka 500 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (lh)

