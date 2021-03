Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht mit Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Hamm-Mitte (ots)

Betrunken und ohne Führerschein unterwegs war ein 32-jähriger Autofahrer aus Hamm, der am Samstag, 20. März, gegen 8.13 Uhr, im Kreuzungsbereich Viktoriastraße / An der Insel mit seinem Pkw in den Gegenverkehr geriet. Dabei stieß er zunächst mit dem VW Passat eines 47-jährigen Hammers, danach mit einem geparkten Skoda Fabia zusammen. Den VW Polo ließ der Verursacher samt Zündschlüssel einfach stehen und flüchtete zu Fuß. Passanten wurden auf die Situation aufmerksam und konnten den Flüchtigen beschreiben. Kurz darauf meldete dieser sich selbst telefonisch bei der Polizei, allerdings um sein Fahrzeug als gestohlen zu melden. An der elterlichen Wohnanschrift konnten Polizeibeamte den Fahrer antreffen. Sein Erscheinungsbild stimmte mit den Zeugenangaben überein. In der Atemluft konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Folglich musste er im Anschluss zur Blutprobe. Auch gegen die Halterin des Autos gibt es eine Anzeige. Es besteht der Verdacht, dass sie dem Mann das Fahren erlaubt hat, obwohl er keine Fahrerlaubnis besitzt. Der Polo wurde sichergestellt. Der VW Passat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr abgestreut. Der Sachschaden beträgt etwa 10000 Euro. (lh)

