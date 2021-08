Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen-Peterzell, Lkrs. VS) Einbruch in Obstladen

St.-Georgen-Peterzell (ots)

In der Nacht zum Mittwoch ist in ein Obstladen in der Villinger Straße eingebrochen worden. Der Unbekannte schlug vermutlich mit einem Stein eine Fensterscheibe auf der Rückseite des Gebäudes ein und kletterte dann hinein. Vermutlich suchte der Unbekannte nach Bargeld, fand aber nichts, weil die Kassenschublade nach Ladenschluss regelmäßig mitgenommen wird. Gestohlen wurde nach jetzigem Stand letztendlich nichts. Da der Laden direkt an der Bundesstraße liegt, könnten eventuell in der Nacht Auffälligkeiten bemerkt worden sein. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei St. Georgen unter Telefon 07724 949500 entgegen.

