PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom 17.12.2020

HofheimHofheim (ots)

1. Frau von Jugendlichen bedroht, Schwalbach am Taunus, Pfingstbrunnenstraße, Mittwoch, 16.12.2020, 19:30 Uhr

(mv) Am Mittwochabend wurde eine 45-jährige Frau in der Pfingstbrunnentraße in Schwalbach am Taunus von drei Jugendlichen bedroht. Die drei jugendlichen Täter sollen gegen 19:30 Uhr einen Gegenstand gegen das Küchenfenster der Geschädigten geworfen haben. Als die Geschädigte vor die Tür trat und die Jugendlichen zur Rede stellen wollte, sei sie von diesen bespuckt, beleidigt und bedroht worden. Hiernach flüchteten die Täter unerkannt vom Tatort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 in Verbindung zu setzen.

2. Zwei Autos beschädigt, Flörsheim am Main, Langenhainer Straße, Mittwoch, 16.12.2020, 01:47 Uhr

(mv) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter zwei geparkte Autos in der Langenhainer Straße in Flörsheim am Main beschädigt. An einem weißen Skoda wurde die Windschutzscheibe beschädigt, ein grauer Nissan wurde im hinteren Fahrzeugbereich zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476-0 zu melden.

3. Frau bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht, Kelkheim, Fischbacher Straße, Mittwoch, 16.12.2020, 16:57 Uhr

(mv) Eine 35-jährige Fußgängerin wurde am Mittwochnachmittag in Kelkheim, in der Fischbacher Straße, bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der beteiligte Autofahrer flüchtete unerkannt vom Unfallort. Die Geschädigte stand gegen 17:00 Uhr neben einem geparkten Fahrzeug am Fahrbahnrand der Fischbacher Straße, als ein silberner Peugeot Kombi so dicht an ihr vorbeifuhr, dass dieser sie mit dem Außenspiegel im Bereich des Rückens touchierte und sie dadurch verletzt wurde. Der unbekannte Fahrer flüchtete unerkannt in Richtung Kelkheim stadteinwärts. Zeugen die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0 in Verbindung zu setzen.

