POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unfall an einer Grundstücksausfahrt fordert 6000 Euro Schaden (04.08.2021)

Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz (ots)

Rund 6000 Euro Sachschaden an einem Kombi der Marke Skoda und an einem Mercedes Sprinter hat ein Verkehrsunfall gefordert, der am Mittwochvormittag an einer Grundstücksausfahrt auf der Straße "Im Hasel" in Rielasingen passiert ist. Die 28-jährige Fahrerin des Skodas wollte gegen 10.50 Uhr von einem Grundstück auf die Straße "Im Hasel" fahren. Hierbei achtete die junge Frau nicht auf einen Mercedes Sprinter, der sich der Grundstücksausfahrt näherte. Bei einer folgenden Kollision der beiden Fahrzeuge kamen keine Personen zu Schaden.

