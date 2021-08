Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Landkreis Tuttlingen) Unfallflucht nach Parkrempler - gesucht wird ein weißer Kastenwagen (03.08.2021)

Trossingen, Landkreis Tuttlingen (ots)

Auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes an der Christian-Messner-Straße hat ein Unbekannter am Dienstagnachmittag vermutlich beim rückwärts Ausparken ein Auto beschädigt. Möglicherweise fuhr der Fahrer eines weißen Kastenwagens mit der Länderkennung "PL" im Zeitraum zwischen 16.00 Uhr und 16.20 Uhr gegen das Heck eines geparkten Mercedes und flüchtete anschließend. Am Heck des Mercedes entstand dabei ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Hinweise zum Täterfahrzeug nimmt der Polizeiposten Trossingen, Telefon 07425 33866, entgegen.

