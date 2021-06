Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kontrolle des Durchfahrtsverbots im Bereich Wirtschaftsweg

Ludwigshafen (ots)

Am Morgen des 08.06.2021 überwachte die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 das Durchfahrtsverbot im Bereich des Wirtschaftswegs am Rathaus-Center. Insgesamt wurden fünf Fahrzeuge kontrolliert. Zwei Autofahrer, ein 51-Jähriger und ein 28-Jähriger, konnten hierbei kein berechtigtes Interesse an der Durchfahrt vorweisen. Der 51-Jährige war außerdem nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss zudem mit einer Strafanzeige rechnen. Das Auto, das der 28-Jährige fuhr, verfügte weder über einen Pflichtversicherungsschutz noch war das Auto angemeldet. Der Besitzer des PKWs, sein 47-Jähriger Vater, wird sich strafrechtlich verantworten müssen.

