Polizei Essen

POL-E: Essen: Kriminalpolizei ermittelt nach mutmaßlicher Brandstiftung in Frohnhausen - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45144 E-Frohnhausen:

Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung am Sonntagabend (18. April), im Essener Stadtteil Frohnhausen, ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen. Gegen 22:20 Uhr erhielt die Essener Polizei einen Einsatz zur Curtiusstraße. Ein Anwohner meldete den Vollbrand einer Erdgeschosswohnung. Zurzeit schließen die Ermittler des Kommissariats 11 eine schwere Brandstiftung nicht aus. Polizisten nahmen in der Nähe des Brandortes einen 42 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest. Ein Arzt entnahm ihm mehrere angeordnete Blutproben. Es soll so festgestellt werden, ob der Libanese unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen stand. Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen machen können, bittet die Polizei, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden. / MUe.

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell