Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkrs. KN) Einbrecher im Reisebüro

Gottmadingen (ots)

Auf Bargeld hatte es offensichtlich ein Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch bei einem Einbruch in ein Reisebüro abgesehen. Im Dorfgärten drang er über die Eingangstür in das Geschäft ein und durchwühlte Schränke und Regale. In einem Büro entdeckte er in einem Metallschrank einen geringen Bargeldbetrag, den er einsteckte. Unerkannt verließ der Eindringling nach einem angerichteten Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro wieder das Geschäft. Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl nimmt die Polizei Gottmadingen unter Telefon 07731 14370 entgegen.

