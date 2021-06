Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gefährlicher "Scherz": Radmuttern gelöst

Kaiserslautern (ots)

Einen äußerst schlechten und ebenso gefährlichen Scherz haben sich unbekannte Täter in der Straße "Wolfsangel" erlaubt: An einem geparkten Fahrzeug lösten sie an einem Reifen die Radmuttern.

Die Halterin des Wagens bemerkte das merkwürdige Fahrverhalten ihres Autos zum Glück bevor es zu einem Unfall kam und machte sich auf den Weg in eine Werkstatt. Dort wurde dann die Manipulation an den Schrauben zweifelsfrei festgestellt.

Die 44-jährige Frau meldete den Vorfall daraufhin der Polizei. Die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr laufen. Zeugen, die Hinweise geben können, wer sich in den vergangenen Tagen an dem Mercedes zu schaffen gemacht hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell