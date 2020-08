Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200818.4 Hemmingstedt: Diverse Sachbeschädigungen durch Graffiti

Hemmingstedt (ots)

Am Montagmorgen hat eine Streife in Hemmingstedt festgestellt, dass Farbschmierer an diversen Stellen ihr Unwesen getrieben haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können.

In der Dorfstraße, im Birkenweg und in der Straße Neue Anlage verunstalteten die Täter Verkehrszeichen, einen Stromkasten, einen Fahrplan und einen Laternenmast mit schwarzer und blauer Farbe und brachten zum Teil HSV-Aufkleber an. Der durch die Machenschaften entstandene Sachschaden dürfte sich auf mindestens tausend Euro belaufen.

Wer Hinweise auf die Unbekannten geben kann, sollte sich mit der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

