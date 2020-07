Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Bootsmotoren weg - Codierung ratsam

Prohn - PR Barth (ots)

Gestern in den frühen Morgenstunden sind in Prohn im Bereich der Klausdorfer Straße ein Außenbordmotor der Marke Suzuki, DF50, und ein Außenbordmotor "Tohatsu" sowie Bootsteile wie Getriebe, hydraulische Lenkungen und Batterien im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen worden. Drei deutsche Bootsbesitzer sind von den Diebstählen nach derzeitigen Erkenntnissen betroffen. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit von 01:00 bis 03:00 Uhr morgens eingegrenzt werden. Vor Ort wurden erste Spuren gesichert.

Zusammenhänge zu ähnlichen Diebstählen in jüngerer Vergangenheit werden geprüft. Die gestohlenen Motoren und Bootsteile könnten zudem zum Verkauf im Internet oder auf sonstigen Plattformen angeboten werden. In diesem Zusammenhang sollten potenzielle Käufer besonders bei vermeintlichen "Schnäppchen" vorsichtig sein, erst recht, wenn die Verkäufer keinen Eigentumsnachweis besitzen. Bürger, die durch Verkaufsanzeigen oder bereits getätigte Käufe auf vermeintliche Hehlerware stoßen, werden gebeten, die Polizei zu informieren. Zudem suchen wir Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Tatzeitraum in Prohn gesehen haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Einsatzleitstelle unter 0395/55822224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

Durch die einzelnen Inspektionen der Wasserschutzpolizei werden zudem im ganzen Bundesland für Eigentümer kostenlose Codierungen von Booten, Bootsmotoren und maritimem Equipment angeboten. Durch das Anbringen einer Gravur, der Registrierung und Ausstellung eines Bootspasses, lässt sich der Besitzer jederzeit eindeutig identifizieren. Die regionalen Kontaktmöglichkeiten sind unter diesem Link zu finden: https://www.polizei.mvnet.de/Polizei/LWSPA/Inspektionen-der-Landeswasserschutzpolizei/

Rückfragen bitte an:

Claudia Tupeit

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2041

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell