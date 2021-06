Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Platzverweis für Randalierer

Kaiserslautern (ots)

Im Rahmen ihrer Streifenfahrt haben Polizeibeamte Donnerstagnacht gegen 23:50 Uhr zwei Männer in der Steinstraße beobachtet, die in Streit geraten sind. Ein 20-jähriger Mann ging in bedrohlicher Weise auf den anderen Mann zu. Um eine körperliche Auseinandersetzung zu verhindern, gingen die Beamten dazwischen. Bei der Kontrolle des 20-Jährigen stellte sich heraus, dass er an dem Abend schon mehrmals aufgefallen ist: Gegen 21:50 wurde durch Zeugen eine Sachbeschädigung an einer Telefonzelle in der Friedensstraße gemeldet. Die Beschreibung der Zeugen passte auf den 20-Jährigen. Ebenfalls in der Friedenstraße wurde gegen 22 Uhr eine Ruhestörung gemeldet. Auch hierfür war der 20-Jährige verantwortlich. Nach der Kontrolle in der Steinstraße durfte der Mann weiterziehen. Er erhielt allerdings einen Platzverweis für den gesamten Innenstadtbereich bis zum nächsten Morgen, 6 Uhr. Diesem kam er nach. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell