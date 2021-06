Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat die Scheibe eingeschlagen?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die in den vergangenen Tagen in der Kanalstraße eine Beobachtung gemacht haben. Konkret geht es um den Zeitraum zwischen Samstagnachmittag (29. Mai), 15 Uhr, und Dienstagmittag (1. Juni), 13 Uhr.

In dieser Zeit wurde an einem weißen Opel Corsa, der in Höhe des Wiesenplatzes abgestellt war, eine Seitenscheibe eingeschlagen. Gestohlen wurde aus dem Wageninneren nach den bisherigen Überprüfungen nichts. Die Polizei geht deshalb von einer mutwilligen Sachbeschädigung aus

Zeugen, die gesehen haben, wer sich an dem Opel Corsa zu schaffen gemacht hat, oder die helfen können, den Tatzeitraum einzugrenzen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße in Verbindung zu setzen. |cri

