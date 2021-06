Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots)

Gleich mehrere Fahrer musste die Polizei am Dienstag aus dem Verkehr ziehen, weil sie unter Drogeneinfluss am Steuer saßen: zwei Fahrer im Stadtgebiet, einer im Landkreis.

In Kaiserslautern kontrollierte eine Streife am Vormittag in der Mannheimer Straße einen jungen Autofahrer. Der 21-Jährige zeigte drogentypische Auffälligkeiten, und ein freiwilliger Urintest bestätigte den Verdacht: Der Mann hatte Betäubungsmittel "intus".

Darauf angesprochen, räumte der 21-Jährige ein, vor etwa einer Woche Cannabis konsumiert zu haben. Er musste sein Auto vor Ort stehen lassen und zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Eine Ordnungswidrigkeitsanzeige ist ihm sicher - weitere Konsequenzen hängen vom Blutergebnis ab.

Eine knappe Stunde später hatten es die Beamten in der Mainzer Straße mit einem weiteren berauschten Fahrer zu tun. Auch der 27-Jährige zeigte typische Anzeichen einer Drogenbeeinflussung, und auch bei ihm fiel der Urintest positiv aus. Gleiche Konsequenzen für den 27-Jährigen: Auto stehen lassen, mit zur Dienststelle kommen, Blutprobe abgeben, Fahrt zu Ende, Verfahren eingeleitet.

In Enkenbach-Alsenborn pickte sich eine Streife am frühen Nachmittag einen Rollerfahrer für eine Kontrolle heraus. Der 29-Jährige wurde ebenfalls wegen seines drogentypischen Verhaltens zum Urintest gebeten - und nachdem dieser positiv ausfiel, musste auch er sich eine Blutprobe entnehmen lassen.

Bei einer Durchsuchung des 29-Jährigen und seines Rollers wurden keine weiteren Drogen gefunden. Allerdings auch keine Prüfbescheinigung, die dem Mann das Führen eines Rollers erlauben würde. Die Ermittlungen dazu dauern an. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell