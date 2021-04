Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Rollerfahrerin gestürzt, Zeugen gesucht

Rheinberg (ots)

Am 19.04.2021 gegen 20.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Rheinberg-Orsoyerberg, bei dem eine 15-jährige Rollerfahrerin leicht verletzt wurde. Die 15-Jährige war mit ihrem Roller auf dem Kuhdyk in Fahrtrichtung Orsoy unterwegs. In einer Engstelle, in der der 15-Jährigen ein PKW entgegenkam, stürzte sie mit ihrem Roller auf die Fahrbahn. Durch den Sturz wurde sie leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zu einem Moerser Krankenhaus verbracht. Der PKW setzte seine Fahrt in Richtung Reitweg fort. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem PKW geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Rheinberg unter der Rufnummer 02843/9276-0 zu melden.

