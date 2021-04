Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbrecher erbeuteten jede Menge Werkzeug

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

In der Zeit von Freitag, 18.00 Uhr, bis Samstag, 07.15 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in einen Rohbau an der Dinslakener Straße ein.

Die Unbekannten stahlen unter anderem ein Makita Radio, mehrere Akkuladegeräte, Bohrmaschinen, Akkuschrauber, mindestens fünf Winkelschleifer, vier Lasergeräte, ein Rührwerk und zwei Bohrkronen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell